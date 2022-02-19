Посол Антонов рассказал, каким образом США пытаются обесценить предложения РФ по безопасности

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон путем обвинений РФ в эскалации пытается обесценить предложения по безопасности. Об этом говорится на странице российского посольства в Facebook.

«Наша готовность принять у себя дома мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание «неминуемого вторжения» на Украину. Подобные заявления — очередной виток американской дезинформационной кампании против России», — заявил российский дипломат.

Он добавил, что у России нет планов агрессии в отношении украинского народа, хотя США продолжают утверждать обратное, и это является попыткой надавить, а также обесценить предложения России по гарантиям безопасности

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон не пойдет на компромиссы по основным принципам.

17 февраля власти США получили 11-страничный письменный ответ России по тематике гарантий безопасности. Теперь российские дипломаты ожидают четких предложений о формате юридического отказа НАТО от расширения на восток.