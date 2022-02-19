Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Губернатор Паслер: Оренбургская область готовится принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР 08:03
ДНР с начала эвакуации покинули более 3 тыс. человек 07:57
Часть России подвергнется удару «циклон-бомбы» 07:45
Сборная Великобритании лишена серебра ОИ-2020 в эстафете 4х100 из-за допинга 07:45
В Бразилии паводок унес жизни более 130 человек 07:40
Гинцбург рассказал о комбинировании назальной вакцины со «Спутником V» 07:38
Командные соревнования Олимпиады по горнолыжному спорту с участием россиян... 07:31
Врач назвал самые распространенные причины отеков 07:30
В Раде оценили переезд западных посольств во Львов 07:27
Экс-тренер сборной России по хоккею: мы всегда должны играть в финале ОИ 07:22

Посол Антонов рассказал, каким образом США пытаются обесценить предложения РФ по безопасности

Посол в США Антонов: у РФ нет планов агрессии против братского украинского народа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон путем обвинений РФ в эскалации пытается обесценить предложения по безопасности. Об этом говорится на странице российского посольства в Facebook.

«Наша готовность принять у себя дома мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание «неминуемого вторжения» на Украину. Подобные заявления — очередной виток американской дезинформационной кампании против России», — заявил российский дипломат.

Он добавил, что у России нет планов агрессии в отношении украинского народа, хотя США продолжают утверждать обратное, и это является попыткой надавить, а также обесценить предложения России по гарантиям безопасности

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон не пойдет на компромиссы по основным принципам.

17 февраля власти США получили 11-страничный письменный ответ России по тематике гарантий безопасности. Теперь российские дипломаты ожидают четких предложений о формате юридического отказа НАТО от расширения на восток.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть