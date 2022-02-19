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Премьер Хорватии сравнил президента страны с «пьяницей в кабаке»

Премьер Хорватии Пленкович осудил высказывания президента страны по вопросу нерасширения НАТО

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Antonio Bronic/Reuters

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал двухлетнюю годовщину мандата президента Зорана Милановича поражением, обвинив его во вредном и токсичном поведении. Об этом пишет новостной портал Dnevnik.hr.

Ранее президент заявил, что «всю проклятую жизнь смотрит на расширение НАТО на восток, этого достаточно». Премьер осудил это высказывание и заявил, что уровень политической культуры Милановича близок к «пьянице в кабаке».

«В области внешней политики - вредный, изолированный. Во внутренней политике — токсичное, понижающее политическую культуру отношение, общение на уровне словесной дикости... Вклад в улучшение любого сегмента хорватского государства — ноль», — заявил Пленкович.

Раннее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение усилить присутствие военных на востоке Европы. Политик отметил, что НАТО рассматривает возможность размещения новых боевых групп не только в Румынии, но и в других странах региона Черного моря. Окончательное принятие решения по расширению военного влияния на этих территориях в долгосрочной перспективе намечено на весну текущего года.

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