В Германии заявили о готовности партнеров Киева в дэскалацию с РФ дипломатическим путем

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила, что партнеры Киева верят в деэскалацию с Россией дипломатическим путем, для них важна территориальная целостность Украины. Об этом она рассказала в ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», запись которого опубликована на YouTube-канале Shuster online.

«Для нас очень важна территориальная целостность Украины. Ее суверенитет. Но мы будем и дальше вести переговоры с россиянами, не только мы, Германия, США очень активно это делают. Я читала, что госсекретарь (Энтони Блинкен) хочет снова встретиться с министром иностранных дел России (Сергеем Лавровым) в конце следующей недели. Я, как и все мои коллеги, думаем, что есть еще действительно возможность деэскалации через дипломатические меры», — рассказала Фельдгузен.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Западные страны готовы в случае эскалации вокруг Украины ввести санкции против России, которая, однако, еще может сделать выбор в пользу деэскалации.

Накануне представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.