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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Захарова прокомментировала обвинения Байдена в адрес ЛНР и ДНР

Захарова: в словах Байдена по Украине нет ни слова о положении населения Донбасса

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента США Джо Байдена об обострении ситуации на Украине.

Ранее Байден заявил, что у Вашинтона якобы есть информация, что Россия в ближайшие недели будет атаковать Украину и даже Киев. Американский лидер также обвинил ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе, добавив,

«Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем?», — написала Захарова.

Дипломат напомнила, что, по словам Байдена, российские военные «полностью обложили» Украину, и иронично предложила, что президенту США следовало добавить, — «Россия опасно придвинулась к границам НАТО».

18 февраля руководство ЛНР и ДНР объявило эвакуацию объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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