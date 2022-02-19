Захарова прокомментировала обвинения Байдена в адрес ЛНР и ДНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента США Джо Байдена об обострении ситуации на Украине.

Ранее Байден заявил, что у Вашинтона якобы есть информация, что Россия в ближайшие недели будет атаковать Украину и даже Киев. Американский лидер также обвинил ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе, добавив,

«Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем?», — написала Захарова.

Дипломат напомнила, что, по словам Байдена, российские военные «полностью обложили» Украину, и иронично предложила, что президенту США следовало добавить, — «Россия опасно придвинулась к границам НАТО».

18 февраля руководство ЛНР и ДНР объявило эвакуацию объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных.