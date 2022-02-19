Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Луганске заявили, что причиной двух взрывов в городе была диверсия 01:56
В ДНР сообщили об обстреле запрещенными минами 01:52
Чемпион мира по хоккею Зарипов назвал самую сильную сторону сборной России 01:50
Почетный президент ОКР дал совет сборной России по хоккею перед финалом... 01:39
Пушилин призвал главу МЧС ДНР решать проблему очередей и пробок на КПП 01:35
Байден: не считаю, что Путин планирует задействовать ядерное оружие 01:28
Байден обвинил ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе 01:23
Байден заявил, что Россия в ближайшие недели атакует Украину и даже Киев 01:19
Фазель о выходе хоккейной сборной России в финал Олимпиады: это большой успех 01:16
Глава МЧС ДНР Кострубицкий: республика планирует эвакуировать от 500 до 700 тыс... 01:16

Байден заявил, что Запад готов ввести санкции против РФ, но еще можно выбрать дипломатию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Evan Vucci/AP

Президент США Джо Байден заявил, что Западные страны готовы в случае эскалации вокруг Украины ввести санкции против России, которая, однако, еще может сделать выбор в пользу деэскалации. Об этом он заявил во время своего обращения по теме украинского кризиса, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале Global News.

«Запад един и полон решимости. Мы готовы ввести суровые санкции против России, если она вновь вторгнется на Украину. Но, я скажу это вновь, Россия все еще может выбрать дипломатию. Еще не слишком поздно для деэскалации и возвращения за стол переговоров», — рассказал Байден.

Ранее Байден заявил, что не считает, что его российский коллега Владимир Путин «хотя бы отдаленно» рассматривает возможность применения ядерного оружия.

18 февраля эвакуацию объявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть