Байден заявил, что Запад готов ввести санкции против РФ, но еще можно выбрать дипломатию

Президент США Джо Байден заявил, что Западные страны готовы в случае эскалации вокруг Украины ввести санкции против России, которая, однако, еще может сделать выбор в пользу деэскалации. Об этом он заявил во время своего обращения по теме украинского кризиса, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале Global News.

«Запад един и полон решимости. Мы готовы ввести суровые санкции против России, если она вновь вторгнется на Украину. Но, я скажу это вновь, Россия все еще может выбрать дипломатию. Еще не слишком поздно для деэскалации и возвращения за стол переговоров», — рассказал Байден.

Ранее Байден заявил, что не считает, что его российский коллега Владимир Путин «хотя бы отдаленно» рассматривает возможность применения ядерного оружия.

18 февраля эвакуацию объявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».