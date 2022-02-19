Пушилин призвал главу МЧС ДНР решать проблему очередей и пробок на КПП

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин поручил главе МЧС республики Алексею Кострубицкому решать проблему очередей и пробок в случае их возникновении на КПП при эвакуации людей на территорию России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нужно контролировать еще скорость перехода, если будут возникать очереди, пробки. Нужно создавать предпосылки для максимально удобного прохождения границы», — сказал Пушилин.

18 февраля руководство ЛНР и ДНР объявило эвакуацию объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных.

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал граждан эвакуироваться в Россию. Он также обратился «ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие» с призывом встать на защиту республики.

Ранее сообщалось, что в Россию прибыло более 80 автобусов из Донбасса.

Также стало известно, что пробка из жителей ДНР, желающих попасть в Россию, растянулась на 22 км на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области.