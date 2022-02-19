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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден заявил, что Россия в ближайшие недели атакует Украину и даже Киев

Байден убежден, что Путин «решил вторгнуться в Украину»

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Patrick Semansky/AP

Президент США Джо Байден во время своего обращения по Украине заявил — у Соединенных Штатов есть информация, что Россия в ближайшие недели будет атаковать Украину и даже Киев.

На вопрос о том, решил ли президент России Владимир Путин напасть на Украину, Байден заявил: «На данный момент я убежден, что он уже принял решение». При этом Байден не считает, что Россия планирует задействовать ядерное оружие.

«Российские войска практически окружили Украину, обложили по всем границам. У нас есть основания предполагать, что российские войска вторгнутся на Украину в ближайшие дни. И мы считаем, что они нападут на столицу, на Киев — город с населением в 2.8 млн человек, невинных граждан», — сказал Байден.

По словам Байдена, российская дезинформация приводит «к ложному оправданию Путина».

Ранее Байден призвал готовиться к вторжению России на Украину под чужим флагом «в ближайшие дни».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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