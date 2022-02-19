Лукашенко заявил, что Путин призвал помочь Минску в строительстве порта под Петербургом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что порт для перевалки белорусских грузов может быть построен под Санкт-Петербургом. Его цитирует РИА «Новости».

«Президент России отдал распоряжение (я его попросил, чтобы помогли нам россияне, не было волокиты, бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть)», — сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия ожидает отгружать миллионы тонн грузов в течение полутора лет.

18 февраля Путин провел первую в этом году встречу с ближайшим союзником в лице президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его визави сам пошутил на эту тему, сказав, что рад своим визитом «хотя бы немного разбавить западную элиту эту, я надеюсь, своими людьми».

В ходе переговоров Лукашенко подтвердил, что экономика как в Белоруссии, так и в России в прошлом году неплохо развивалась, но инфляционные вызовы «со стороны» ощущаются. Белорусский президент также отметил, что важно не снижать темпы сотрудничества, которые были набраны в прошлом году.