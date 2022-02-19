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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Белом доме рассказали о разрабатываемых антироссийских санкциях

Белый дом: в антироссийские санкциях не будет отключения от SWIFT и ограничения экспорта энергоносителей

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Советник президента США по национальной безопасности Далип Сингх раскрыл содержание пакета санкций, которые будут введены против России в случае вторжения на Украину. Его слова приводит РИА «Новости».

«Все варианты действий сохраняются, однако, скорее всего, вы не увидите отключение от SWIFT в первоначальном пакете санкций. Есть другие суровые меры, которые мы можем предпринять и которые наши союзники готовы задействовать в координации с нами», — сказал Сингх в ходе брифинга.

Он добавил, что американские властями не намерены ограничивать «способность России поставлять энергоносители миру».

Так же на брифинге выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она подчеркнула, что разрабатываемые американскими властями ограничительные меры призваны сдерживать Россию, и поэтому не будут введены превентивно.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия вряд ли осуществит полномасштабное вторжение на Украину, но может провести операцию «под чужим флагом».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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