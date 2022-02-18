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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В КПРФ опровергли сообщение об анонсированном Зюгановым решении Путина по Донбассу

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко заявил в разговоре с РИА «Новости», что лидер КПРФ не анонсировал важное решение по Донбассу, которое президент России Владимир Путин может принять в понедельник, 21 февраля.

«Это бестактность и провокация. Геннадий Андреевич не заявлял о том, о чем написали в своих Telegram-каналах некоторые СМИ. Он лишь сказал, что сейчас нужно уделить внимание поддержке наших спортсменов на Олимпиаде, а к международной повестке вернемся в понедельник», — сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что в настоящее время наблюдается обострение конфликта на востоке Украины, и призвал журналистов проверять информацию, связанную с Донбассом, — чтобы не нагнетать обстановку.

Сообщение об анонсе Зюганова опубликовало в Telegram издания URA.RU.

Сегодня, 18 февраля, главы Донецкой и Луганской народных республик объявили эвакуацию гражданского населения. Такую необходимость в республиках объяснили наступательной операцией, которую якобы готовят украинские военные. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».

Впоследствии подготовку наступления опроверг главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Аналогичное заявление сделал секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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