Украина обратилась к Германии и Франции с просьбой усилить миссию ОБСЕ в Донбассе

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что страна обратилась к Германии и Франции с просьбой усилить миссию ОБСЕ в Донбассе для независимой верификации. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«Мы обратились с просьбой к нашим партнерам из Германии и Франции, чтобы они помогли усилить мониторинговую миссию ОБСЕ, так как нам нужны независимые наблюдатели, которые будут проводить верификацию», — сказала она.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне. По его словам, Украина может в любой момент начать наступление на Донбасс и ищет «слабые места», которые могли бы использовать украинские диверсанты.

До этого представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина 18 февраля предприняла три попытки диверсии в Донбассе. По его словам, с утра по ДНР было выпущено около 200 снарядов и мин.