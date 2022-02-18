Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Украина обратилась к Германии и Франции с просьбой усилить миссию ОБСЕ... 22:55
Журналистка Вайцеховская: я не верю, что Валиева специально совершила ошибки 22:47
Беженцев из Донбасса готовы принять в Сухуме 22:41
Германия повысила уровень готовности войск на случай эскалации на Украине 22:36
Мужчина отключил интернет во всем городе, чтобы его дети делали уроки 22:35
Колумбиец Хорхе Карраскаль стал игроком ЦСКА 22:27
В совбезе Украины исключили наступательную операцию в Донбассе 22:21
В африканской стране ввели пожизненный срок за убийство журавлей 22:20
Глава МИД ФРГ заявила, что Россия может вторгнуться на Украину «под чужим... 22:12
Защитник сборной Швеции раскритиковал судей после поражения в полуфинале... 22:10

Зюганов анонсировал важное решение Путина по Донбассу

URA.RU: Зюганов заявил, что Путин может принять в понедельник важное решение по Донбассу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Председатель КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что президент России Владимир Путин может выступить в понедельник, 21 февраля, с важным заявлением по Донбассу. Об этом сообщает издание URA.RU.

Политик призвал россиян внимательно следить за развитием событий на востоке Украины.

«В понедельник. Следите внимательно», — сказал Зюганов.

Уточняется, что такой ответ он дал на вопрос о решении главы государства насчет Донбасса на фоне сообщений об эвакуации из региона.

Позднее РИА «Новости» связалось с пресс-секретарем депутата, который опроверг эту информацию.

Ранее главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили эвакуацию гражданского населения в Россию. Так, из ДНР планируется вывезти 700 тыс. человек.

Эвакуацию в республиках объяснили угрозой наступления вооруженных сил Украины. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют на украинских позициях наращивание количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».

Впоследствии главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный заявил, что Киев не собирается восстанавливать контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей силой.

Все новости на тему:
Кризис на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть