Зюганов анонсировал важное решение Путина по Донбассу

Председатель КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что президент России Владимир Путин может выступить в понедельник, 21 февраля, с важным заявлением по Донбассу. Об этом сообщает издание URA.RU.

Политик призвал россиян внимательно следить за развитием событий на востоке Украины.

«В понедельник. Следите внимательно», — сказал Зюганов.

Уточняется, что такой ответ он дал на вопрос о решении главы государства насчет Донбасса на фоне сообщений об эвакуации из региона.



Позднее РИА «Новости» связалось с пресс-секретарем депутата, который опроверг эту информацию.

Ранее главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили эвакуацию гражданского населения в Россию. Так, из ДНР планируется вывезти 700 тыс. человек.

Эвакуацию в республиках объяснили угрозой наступления вооруженных сил Украины. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют на украинских позициях наращивание количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».

Впоследствии главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный заявил, что Киев не собирается восстанавливать контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей силой.