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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Госдуме пригрозили США базами в Латинской Америке в ответ на действия на Украине

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Россия может прибегнуть к размещению военных баз в странах Латинской Америки в случае, если Москве не удастся договориться с Вашингтоном о взаимных гарантиях безопасности. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя заявление МИД о готовности прибегнуть к «мерам военно-технического характера».

«У нас достаточно мер военно-технического характера, которые заставят США заботиться о собственной безопасности, а не Украины, которая находится слишком далеко от них. Например, частью ответа может стать размещение военных баз в Латинской Америке. США этого боятся, потому что там достаточно близко будет для подлета наших ракет. Я думаю, что американцы не очень хотят того, чтобы ракеты до Нью-Йорка или Вашингтона быстренько долетели», — сказал депутат.

С точки зрения депутата, Москва не желает развития подобного сценария и делает все для урегулирования всех спорных вопросов с США политико-дипломатическим путем. Но, по его словам, у российских границ наблюдается усиление военного контингента НАТО, в том числе в Польше, Румынии и странах Прибалтики.

Накануне МИД России опубликовал письменный ответ Москвы на реакцию Вашингтона на выдвинутые требования о гарантиях безопасности. В нем, в частности, говорится, что «в отсутствие готовности США договариваться Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера».

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