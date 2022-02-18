Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Spiegel обнаружил архивный документ с обещаниями о нерасширении НАТО 21:12
Глава ДНР заявил, что ситуация в Донбассе «идет к войне» 21:08
Участники войны в Донбассе соберут 19 февраля в Москве «совет... 21:06
Фетисов встал на защиту фигуристки Валиевой после допингового скандала 21:06
На кладбище Уфы подрались заведующий и ритуальщица 20:59
Главный тренер сборной России по хоккею ответил на вопрос о везении... 20:50
Ушел из жизни Борис Невзоров 20:46
В Госдуме пригрозили США базами в Латинской Америке в ответ... 20:44
Форвард сборной России Грицюк рассказал о победном буллите в полуфинале... 20:43
Врач Дементьев рассказал, как болезни можно определить по глазам 20:34

Эстония поставила Украине американские противотанковые ракеты Javelin

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Эстония 18 февраля поставила на Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командующего Силами обороны Эстонии генерала-лейтенанта Мартина Херема.

«Это небольшой шаг поддержки Украины со стороны Эстонии, но это реальный и ощутимый вклад в защиту от российской агрессии», — сказал Херем.

По его словам, защита Украины — «более полезное» применение «Джевелинов» для безопасности Эстонии, чем стрельба ими на полигонах во время учений. Количество переданных ПТРК не сообщается.

Ранее Литва поставила Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Разрешение на поставку американского вооружения Украине дали США. Глава украинского Минобороны Алексей Резников, выражая благодарность, заявил о «многовековой дружбе и крепкой поддержке» литовского и украинского народов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть