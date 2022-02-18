Эстония поставила Украине американские противотанковые ракеты Javelin

Эстония 18 февраля поставила на Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командующего Силами обороны Эстонии генерала-лейтенанта Мартина Херема.

«Это небольшой шаг поддержки Украины со стороны Эстонии, но это реальный и ощутимый вклад в защиту от российской агрессии», — сказал Херем.

По его словам, защита Украины — «более полезное» применение «Джевелинов» для безопасности Эстонии, чем стрельба ими на полигонах во время учений. Количество переданных ПТРК не сообщается.

Ранее Литва поставила Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Разрешение на поставку американского вооружения Украине дали США. Глава украинского Минобороны Алексей Резников, выражая благодарность, заявил о «многовековой дружбе и крепкой поддержке» литовского и украинского народов.