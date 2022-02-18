В Белом доме анонсировали выступление Байдена насчет Украины

Президент США Джо Байден обнародует в пятницу, 18 февраля, новые данные, касающиеся напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на рабочий график американского лидера.

«Президент представит обновленную информацию о наших продолжающихся усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании Россией воинского контингента на границе с Украиной», — отмечается в графике.

Выступление американского лидера запланировано на 16.00 по вашингтонскому времени (00.00 по Москве). Перед этим Байден по телефону обсудит украинский кризис с лидерами союзных Соединенным Штатам стран.

Ранее власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик начали эвакуацию населения, обвинив Киев в подготовке наступательной операции.

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил в ответ на это, что Киев не собирается восстанавливать контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей силой.