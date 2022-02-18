В ДНР заявили, что Украина предприняла три попытки диверсии в Донбассе

Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина 18 февраля предприняла три попытки диверсии в Донбассе. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, с утра по ДНР было выпущено около 200 снарядов и мин.

«Но главная опасность была в другом: было три попытки провести диверсии. Это в Еленовке и две в Горловке», — сказал он.

Ранее мощный взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР в центре Донецка. Об этом сообщает РИА «Новости» с места событий.

По данным агентства, на месте взрыва виден огонь, близлежащие здания не повреждены. Информации о жертвах пока нет.

Народная милиция ДНР подтвердила агентству взрыв в центре Донецка — на парковке у дома правительства был взорван автомобиль. По предварительным данным, он произошел около 19:00. Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва.

По данным «Интерфакс», автомобиль принадлежал главе Народной милиции ДНР Денису Синенкову. Он сам в результате произошедшего не пострадал.