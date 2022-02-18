Бородай назвал временной эвакуацию жителей Донбасса в Ростовскую область

Бывший премьер-министр Донецкой народной республики, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай прокомментировал эвакуацию жителей ДНР в Ростовскую область. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что не берется оценить готовность ростовских властей принять новых людей, однако напомнил, что область уже имела такой опыт ранее. При этом депутат уверен, что эвакуация носит временный характер.

«А куда же еще их отправлять? Как вы понимаете, сейчас идут соответствующие консультации, работы и все прочее. В принципе было понятно, что ситуация может обостриться. Ростовская область имеет опыт приема беженцев. Сейчас начинается лихорадочная работа по конкретным мероприятиям. Пока идет частичная эвакуация жителей тех населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения и страдают от обстрелов, которые идут уже около полутора суток подряд. Но, на мой взгляд, никто не рассчитывает на то, что эвакуация будет носить длительный характер», — сказал он.

Бородай добавил, что украинские власти зря «набивают себе цену», потому что их действия могут пойти не на пользу Украине.

«У меня есть ощущение, что киевский режим напрасно набивает себе цену этими боевыми действиями, потому что в результате границы республик могут измениться, но в лучшую сторону, то есть в западном направлении», — заключил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о начале эвакуации населения Донбасса в Россию из-за угрозы нападения украинской армии. Людей планируется увезти в Ростов.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил «Газете.Ru», что сомневается в достаточном количестве сил властей республики для организованной эвакуации жителей.