Эрдоган снова предложил площадку для переговоров Москвы и Киева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать диалог между Россией и Украиной на территории страны, сообщает CNN Türk со ссылкой на канцелярию главы государства.

Такое заявление Эрдоган сделал во время телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по случаю 70-летия со дня вступления Турции в состав альянса.

Турецкий лидер отметил, что продолжающийся кризис между Россией и Украиной еще раз продемонстрировал дополнительную ценность Турции в составе НАТО. Он также подчеркнул, что Анкара выступает за урегулирование ситуации путем диалога и дипломатии и готова предоставить площадку для переговоров сторон.

Эрдоган добавил, что страна с момента вступления в НАТО «придерживается принципиальной, ответственной и направленной» позиции в организации, не планируя прекращать делать это.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган уже предлагал свою помощь в организации переговоров российского и украинского коллег в Анкаре или Стамбуле.