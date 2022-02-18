Путин заявил, что Запад всегда найдет повод для санкций против Москвы и Минска

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны всегда найдут повод для санкций против Москвы и Минска. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС.

По его словам, санкционное давление является «абсолютно нелегитимным».

«Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом, заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права», — сказал он.

По его словам, санкционное давление не нравится никому в мире, рано или поздно «этот нарыв прорвется».

Ранее сообщалось, что Европейский союз разрабатывает пакет санкций против России, который будет намного «мощнее» того, который был в 2014 году. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Политик подчеркнул, что эти меры будут введены «в момент агрессии России в отношении Украины».

До этого британская газета The Financial Times со ссылкой на двух информированных лиц сообщила, что дипломатическая служба ЕС предложила ввести санкции в отношении 27 граждан России в случае гипотетического «вторжения» России на территорию Украины.