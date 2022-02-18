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Источник назвал сроки обращения Путина к Федеральному собранию

РИА «Новости»: Путин может огласить послание Федеральному собранию в марте

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент России Владимир Путин может обратиться к Федеральному cобранию весной текущего года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в парламенте.

«Послание, по информации на данный момент, планируется в марте», — заявил источник.

Другой источник агентства также подтвердил данную информацию. Официально дата оглашения послания объявлена не была.

Ранее Путин объяснил, что послание Федеральному собранию не является просто монологом главы государства перед россиянами. Он также объявил о начале серии совещаний по подготовке послания.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь сообщал, что послание Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года, подготовка к мероприятию концептуально началась в декабре.

В прошлом послании Федеральному собранию Путин обратил особое внимание на социально-экономические проблемы, пообещал дать жесткий и асимметричный ответ на любые провокации против России, обратил внимание на проблемы, вызванные пандемией COVID-19, анонсировал ряд новых выплат для россиян. Обращение к Федеральному собранию длилось 1 час 20 минут.

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