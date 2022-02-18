Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Александр Невский экранизирует игру Serious Sam 18:20
Стало известно, когда из ДНР в Россию выедут первые автобусы с гражданскими 18:17
ГИБДД объявила о сплошных проверках в регионах 18:15
Канье Уэст выпустит новый альбом только на своей стриминговой платформе 18:14
Валиева отказалась общаться с журналистами по возвращении в Москву... 18:10
Пентагон отказался комментировать эвакуацию жителей Донбасса в Россию 18:10
Стрелков усомнился в возможности властей ДНР самостоятельно эвакуировать граждан 18:09
Сборная Швеции сравняла счет в полуфинальном матче Олимпиады против России 18:02
Глава ЛНР призвал мужчин, способных держать оружие, встать на защиту республики 17:58
Власти ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Россию 17:52

Лукашенко пошутил про свое пребывание на посту

Лукашенко пообещал посоветоваться с Путиным о своем президентстве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что посоветуется с российским лидером Владимиром Путиным по поводу того, сколько ему оставаться на своем посту. Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам переговоров. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Что касается моего президентства, то вот мы сейчас со старшим братом (Путиным — прим. ред.) посоветуемся и решим. Что вы переживаете? Все будет нормально», — сказал лидер Белоруссии.

Встреча президентов стартовала днем 18 февраля. Переговоры Лукашенко и Путина проводятся в Кремле, об этом сообщает агентство «БеЛТА». На встрече обсуждаются вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также актуальные вызовы безопасности в регионе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным пошутил о сроке пребывания российского лидера на посту главы государства. Шольц, комментируя «нерасширение» НАТО, заявил, что на повестке дня эта тема не обсуждается, расширение не планируется, а также пошутил про пребывание Путина у власти: «долго, но не вечно».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть