Лукашенко пошутил про свое пребывание на посту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что посоветуется с российским лидером Владимиром Путиным по поводу того, сколько ему оставаться на своем посту. Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам переговоров. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Что касается моего президентства, то вот мы сейчас со старшим братом (Путиным — прим. ред.) посоветуемся и решим. Что вы переживаете? Все будет нормально», — сказал лидер Белоруссии.

Встреча президентов стартовала днем 18 февраля. Переговоры Лукашенко и Путина проводятся в Кремле, об этом сообщает агентство «БеЛТА». На встрече обсуждаются вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также актуальные вызовы безопасности в регионе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным пошутил о сроке пребывания российского лидера на посту главы государства. Шольц, комментируя «нерасширение» НАТО, заявил, что на повестке дня эта тема не обсуждается, расширение не планируется, а также пошутил про пребывание Путина у власти: «долго, но не вечно».