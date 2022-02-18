Переговоры Путина и Лукашенко продлились 2,5 часа

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, они продлились два с половиной часа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин заявил, что Москва и Минск решили продолжить наращивание военного взаимодействие на фоне нарастающей активности НАТО в Восточной Европе. Он также высоко оценил завершившиеся на днях российско-белорусские учения «Союзная решимость», подчеркнув, что маневры носили оборонительный характер.

«Разумеется, одной из центральных тем наших переговоров с Александром Григорьевичем были вопросы, связанные с развитием интеграции и строительством связи союзного государства», — отметил российский лидер.

Он рассказал, что в ходе переговоров обсуждалось выполнения стратегических решений, принятых на заседании высшего государственного совета союзного государства 4 ноября 2021 года, реализация 28 отраслевых программ «и в целом положения договора о создании союзного государства».

«Хороший темп набрала группа высокого уровня по координации интеграционного взаимодействия, очередное заседание которой прошло уже в середине декабря», — добавил он.

Ранее в парламенте Крыма заявили о готовности к масштабному сотрудничеству с Белоруссией.