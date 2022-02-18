Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Александр Невский экранизирует игру Serious Sam 18:20
Стало известно, когда из ДНР в Россию выедут первые автобусы с гражданскими 18:17
ГИБДД объявила о сплошных проверках в регионах 18:15
Канье Уэст выпустит новый альбом только на своей стриминговой платформе 18:14
Валиева отказалась общаться с журналистами по возвращении в Москву... 18:10
Пентагон отказался комментировать эвакуацию жителей Донбасса в Россию 18:10
Стрелков усомнился в возможности властей ДНР самостоятельно эвакуировать граждан 18:09
Сборная Швеции сравняла счет в полуфинальном матче Олимпиады против России 18:02
Лукашенко пошутил про свое пребывание на посту 18:00
Глава ЛНР призвал мужчин, способных держать оружие, встать на защиту республики 17:58

Переговоры Путина и Лукашенко продлились 2,5 часа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, они продлились два с половиной часа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин заявил, что Москва и Минск решили продолжить наращивание военного взаимодействие на фоне нарастающей активности НАТО в Восточной Европе. Он также высоко оценил завершившиеся на днях российско-белорусские учения «Союзная решимость», подчеркнув, что маневры носили оборонительный характер.

«Разумеется, одной из центральных тем наших переговоров с Александром Григорьевичем были вопросы, связанные с развитием интеграции и строительством связи союзного государства», — отметил российский лидер.

Он рассказал, что в ходе переговоров обсуждалось выполнения стратегических решений, принятых на заседании высшего государственного совета союзного государства 4 ноября 2021 года, реализация 28 отраслевых программ «и в целом положения договора о создании союзного государства».

«Хороший темп набрала группа высокого уровня по координации интеграционного взаимодействия, очередное заседание которой прошло уже в середине декабря», — добавил он.

Ранее в парламенте Крыма заявили о готовности к масштабному сотрудничеству с Белоруссией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть