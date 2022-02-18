Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Две российские пары уступают китайцам по итогам короткой программы на Олимпиаде 16:49
Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 61,9%... 16:46
NASA объявило конкурс на ночную посадку на Луну 16:44
В ДНР начали эвакуацию населения в Россию 16:43
Китайская пара установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде-2022 16:38
Отец Зеленского выругался в ответ на вопрос об отъезде с Украины 16:35
В Минспорта разъяснили награждение Валиевой государственной наградой 16:32
Глава ДНР заявил о планах Зеленского начать наступление на Донбасс 16:26
Собчак высмеяла видеообращение Гордона к Путину и Зеленскому 16:25
Лавров ответил на требования Зеленского дать Украине гарантии безопасности 16:24

В США несколько тысяч почтовых бюллетеней признали недействительными

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Charles Krupa/AP

Несколько тысяч бюллетеней, отправленных избирателями по почте на промежуточных первичных выборах кандидатов в Конгресс США, признаны недействительными из-за несоблюдения новых правил заполнения. Об этом сообщает Reuters.

По закону об идентификации избирателя, принятого по инициативе экс-президента США Дональда Трампа, опасавшегося фальсификаций по почте, действительными признаются только те бюллетени, на конверте которых указан идентификационный номер избирателя. Однако, не все избиратели, предпочитающие голосовать по почте, выполняют это требование.

Так, по данным агентства, в округе Харрис с населением 4,7 млн человек недействительными признаны около 35% почтовых бюллетеней. Сейчас сотрудники избиркомов пытаются исправить ситуацию и не допустить срыва голосования, запланированного на конец февраля.

Промежуточные выборы в Конгресс, проходящие в середине президентского срока, запланированы на 8 ноября 2022 года. Всего в палату представителей будут баллотироваться кандидаты из 435 округов, которых выберут на предварительных выборах.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о поддержке кандидата в Конгресс от Республиканской партии в Техасе Моники Де Ла Круз, которую бывший муж обвинил в насилии над своей дочерью.

По словам Трампа, Де Ла Крус — «успешная женщина из малого бизнеса», которая будет «упорно бороться» за развитие экономики США, безопасность границ и поддержку вооруженных сил страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть