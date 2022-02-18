В США несколько тысяч почтовых бюллетеней признали недействительными

Несколько тысяч бюллетеней, отправленных избирателями по почте на промежуточных первичных выборах кандидатов в Конгресс США, признаны недействительными из-за несоблюдения новых правил заполнения. Об этом сообщает Reuters.

По закону об идентификации избирателя, принятого по инициативе экс-президента США Дональда Трампа, опасавшегося фальсификаций по почте, действительными признаются только те бюллетени, на конверте которых указан идентификационный номер избирателя. Однако, не все избиратели, предпочитающие голосовать по почте, выполняют это требование.

Так, по данным агентства, в округе Харрис с населением 4,7 млн человек недействительными признаны около 35% почтовых бюллетеней. Сейчас сотрудники избиркомов пытаются исправить ситуацию и не допустить срыва голосования, запланированного на конец февраля.

Промежуточные выборы в Конгресс, проходящие в середине президентского срока, запланированы на 8 ноября 2022 года. Всего в палату представителей будут баллотироваться кандидаты из 435 округов, которых выберут на предварительных выборах.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о поддержке кандидата в Конгресс от Республиканской партии в Техасе Моники Де Ла Круз, которую бывший муж обвинил в насилии над своей дочерью.

По словам Трампа, Де Ла Крус — «успешная женщина из малого бизнеса», которая будет «упорно бороться» за развитие экономики США, безопасность границ и поддержку вооруженных сил страны.