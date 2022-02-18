Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В ДНР заявили о предотвращении диверсии со стороны Украины 15:19
На Украине захотели добиться списания внешнего долга 15:16
Премьер Польши рассказал о новых санкциях Европы против России 15:12
Валиева получит государственную награду 15:11
Российские фигуристки получили медали Олимпиады 15:08
Вирусолог назвал небходимое для «омикрона» количество антител 15:03
На Украине назвали россиян братьями 15:02
Власти могут позволить ГИБДД запрещать эксплуатацию неисправных автомобилей 15:01
В США летающее такси разогналось до 435 км/ч и разбилось 15:00
Климатологи рассчитали, через сколько лет весна будет начинаться на 10 дней... 14:55

Лавров призвал Запад к диалогу о безопасности по понятиям «пацан сказал — пацан сделал»

Лавров: Москва будет добиваться от НАТО и США честного выполнения обязательств по безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США и НАТО выполнить принятые на себя обязательства по безопасности по принципу «пацан сказал — пацан сделал». Об этом дипломат сказал в интервью телеканалу RT.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не может удовлетворяться обещаниями.

«Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере, не говоря про устные гарантии, о которых президент России Владимир Путин не раз упоминал, оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет», — сказал Лавров.

Он заявил, что Москва будет добиваться честности от Запада.

«Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», — сказал Лавров.

Накануне МИД РФ опубликовал текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. Документ был передан послу США в России Джону Салливан. Американские власти подтвердили, что получили ответ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть