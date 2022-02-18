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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Лавров назвал постпреда США при ООН «образчиком изысканной дипломатии»

Лавров высмеял постпреда США при ООН Гринфилд за слова о «вторжении» РФ в Восточную Европу

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Lev Radin/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу RT, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд является образчиком «изысканной дипломатии».

«Где-то перед журналистами она сказала, что «вторжение» России на Украину неминуемо. Якобы они видели, как наша страна это делает в других частях Восточной Европы. Сейчас любое «лыко в строку», — сказал глава МИД РФ.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, аргументируя российские планы по «нападению» на Украину, в интервью CNN заявила о том, что Россия «вторгалась в другие части Восточной Европы», не уточнив при этом, о каких регионах идет речь.

До этого Томас-Гринфилд перепутала Донбасс с Крымом во время интервью телерадиовещательной компании «Би-би-си». Также она заявила, что заседание Совбеза ООН будет посвящено крымскому полуострову, а не Донбассу.

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