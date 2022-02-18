Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Бывшая жена Прохора Шаляпина сменила имидж 15:19
В ДНР заявили о предотвращении диверсии со стороны Украины 15:19
На Украине захотели добиться списания внешнего долга 15:16
Премьер Польши рассказал о новых санкциях Европы против России 15:12
Валиева получит государственную награду 15:11
Российские фигуристки получили медали Олимпиады 15:08
Вирусолог назвал небходимое для «омикрона» количество антител 15:03
На Украине назвали россиян братьями 15:02
Власти могут позволить ГИБДД запрещать эксплуатацию неисправных автомобилей 15:01
В США летающее такси разогналось до 435 км/ч и разбилось 15:00

Китайцы бегут из Гонконга на материк от новой вспышки COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Thomas Peter/Reuters

Количество отправлений наземного транспорта из Гонконга в материковый Китай с 1 по 17 февраля увеличилось в три раза по сравнению с прошлогодними данными и превысило 24 тыс. рейсов. Об этом сообщает The Straits Times.

При этом в пятницу, 18 февраля, на пограничных КПП с китайским Шэньчжэнем издание обнаружило многочасовые очереди из желающих покинуть Гонконг. Большинство из них уезжают к родственникам.

Беженцы отмечают, что в Гонконге из-за роста заболеваемости и ограничений стало невозможно работать и учиться, к тому же медицинские учреждения не справляются с потоком заболевших.

При этом уезжающих из Гонконга не пугает 14-дневный карантин в Шэньчжэне и семидневная домашняя самоизоляция, которые обязательны для всех въезжающих.

В некоторых китайских городах пытаются пресечь поток беженцев из Гонконга. В частности, администрация Чжухай, Дунгуань и Хуэйчжоу объявила денежную премию за сообщение о незаконных перевозках пассажиров из Гонконга.

Ранее в Гонконге скончался 103-летний мужчина, съев перед сном шоколадный торт. За жизнь пенсионера боролась группа врачей, однако доктора оказались бессильны — мужчина умер, так и не придя в сознание. Первоначально специалисты думали, что китаец погиб, подавившись куском торта, но вскрытие это не подтвердило. Причины его смерти до сих пор не установлены.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть