В Кремле прокомментировали высылку заместителя посла США из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высылка заместителя посла США в РФ Барта Гормана является ответной мерой. Об этом представитель Кремля сообщил на брифинге.

У Пескова спросили, не обострят ли подобные действия, как высылка дипломата, напряженность вокруг России.

«По высылке дипломата — это ответная мера, это не может быть мерой, провоцирующей что-то...», — объяснил Песков.

По словам пресс-секретаря российского главы государства, Гормана решили выслать в качестве ответного шага на предшествующую провокацию.

При этом Вашингтон уже пообещал ответить России на высылку заместителя посла США.

Москва приняла решение выслать Гормана из РФ — о высылке стало известно после визита посла США Джона Салливана в МИД России. Американский дипломат отказался комментировать журналистам цель своего визита.

Также США захотели выслать из страны 28 российских дипломатов.