В ЛДПР рассказали о самочувствии госпитализированного Жириновского

Заместитель главы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что глава партии Владимир Жириновский, попавший в больницу с COVID-19, уже идет на поправку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата.

По словам Нилова, в настоящий момент Жириновский все еще под наблюдением врачей. В ЛДПР также выразили благодарность медикам и всем, кто переживал за главу партии.

«Владимир Вольфович идет на поправку, но пока ему еще требуется наблюдение. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — уточнил Нилов.

Подробностей, связанных с окончанием лечения Жириновского и его выпиской из медучреждения, пока нет.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.

Вскоре ЛДПР призвала прессу перестать публиковать слухи о здоровье Жириновского.

Также председатель КПРФ Геннадий Зюганов объяснил практически одновременную госпитализацию с Жириновским.