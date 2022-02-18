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В ЛДПР рассказали о самочувствии госпитализированного Жириновского

ЛДПР: Жириновский пошел на поправку

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Заместитель главы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что глава партии Владимир Жириновский, попавший в больницу с COVID-19, уже идет на поправку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата.

По словам Нилова, в настоящий момент Жириновский все еще под наблюдением врачей. В ЛДПР также выразили благодарность медикам и всем, кто переживал за главу партии.

«Владимир Вольфович идет на поправку, но пока ему еще требуется наблюдение. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — уточнил Нилов.

Подробностей, связанных с окончанием лечения Жириновского и его выпиской из медучреждения, пока нет.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.

Вскоре ЛДПР призвала прессу перестать публиковать слухи о здоровье Жириновского.

Также председатель КПРФ Геннадий Зюганов объяснил практически одновременную госпитализацию с Жириновским.

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Коронавирус 2019-nCoV
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