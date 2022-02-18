Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В ЛДПР рассказали о самочувствии госпитализированного Жириновского 12:17
Стала известна причина смерти актера Геннадия Юхтина 12:15
Врач-психиатр объяснил эмоции фигуристки Александры Трусовой после Олимпиады 12:14
Ургант пошутил о резонансной школьной задаче об остывании трупа 12:13
Ученые придумали солнечный парус, способный разогнать до 20% скорости света 12:09
Украинскую организацию «Свободный Идель-Урал» признали нежелательной... 12:06
В Латвии стартуют военные учения Saber Strike 22 под руководством США 12:01
Игорь Крутой рассказал о романе Тимати с Алексой 11:58
Путин 19 февраля примет участие в учениях сил стратегического сдерживания 11:58
С киберспортсменкой разорвали контракт после ее слов о низкорослых мужчинах 11:53

В США объяснили, почему Китай не станет поддерживать «вторжение» России на Украину

The Diplomat: Китай не поддержит «вторжение» России на Украину из-за репутационных рисков

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Пивоваров/Reuters

Колумнист издания The Diplomat, базирующегося в США, Му Чуньшань написал, что якобы запланированное «вторжение» России на Украину не будет поддержано Китаем, так как это сопряжено с большими репутационными рисками во внешней и внутренней политике.

Журналист перечислил несколько причин, развивающих эту мысль. Первой является характер российско-китайского сотрудничества. По словам колумниста, Москва и Пекин не обременены обязательством оказывать друг другу помощь при военном конфликте, в отличие от США и их союзников по НАТО.

«Поэтому, даже если между Россией и Украиной начнется война, Китай не будет обязан поддерживать Россию. Во время крымского кризиса семь лет назад Китай также не поддерживал позицию России открыто», — отметил Му Чуньшань.

Кроме этого, журналист напоминает, что китайская сторона не критиковала Киев во время украинского кризиса, осуждение было направлено только на США и НАТО.

Также колумнист полагает, что Китай не окажет Москве помощи в случае «вторжения» из-за отношения китайского народа к России. Китайское правительство будет учитывать отношение и интересы как можно большего числа людей.

«Имея это в виду, важно знать, что большинство китайцев имеют смешанные взгляды на Россию; некоторые из них откровенно негативны. В конце концов, Россия была одной из европейских держав, которые посягали на Китай в «века унижения», — отметил журналист.

Поэтому, если правительство Китая открыто поддержит российскую сторону в украинском кризисе, это заставит народ усомниться в справедливости и легитимности собственного правительства, заключил Му Чуньшань.

Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики (ЦКЕМИ НИУ ВШЭ) Василий Кашин заявил о преимуществах Китая от конфликта России и Запада на Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть