В США объяснили, почему Китай не станет поддерживать «вторжение» России на Украину

Колумнист издания The Diplomat, базирующегося в США, Му Чуньшань написал, что якобы запланированное «вторжение» России на Украину не будет поддержано Китаем, так как это сопряжено с большими репутационными рисками во внешней и внутренней политике.

Журналист перечислил несколько причин, развивающих эту мысль. Первой является характер российско-китайского сотрудничества. По словам колумниста, Москва и Пекин не обременены обязательством оказывать друг другу помощь при военном конфликте, в отличие от США и их союзников по НАТО.

«Поэтому, даже если между Россией и Украиной начнется война, Китай не будет обязан поддерживать Россию. Во время крымского кризиса семь лет назад Китай также не поддерживал позицию России открыто», — отметил Му Чуньшань.

Кроме этого, журналист напоминает, что китайская сторона не критиковала Киев во время украинского кризиса, осуждение было направлено только на США и НАТО.

Также колумнист полагает, что Китай не окажет Москве помощи в случае «вторжения» из-за отношения китайского народа к России. Китайское правительство будет учитывать отношение и интересы как можно большего числа людей.

«Имея это в виду, важно знать, что большинство китайцев имеют смешанные взгляды на Россию; некоторые из них откровенно негативны. В конце концов, Россия была одной из европейских держав, которые посягали на Китай в «века унижения», — отметил журналист.

Поэтому, если правительство Китая открыто поддержит российскую сторону в украинском кризисе, это заставит народ усомниться в справедливости и легитимности собственного правительства, заключил Му Чуньшань.

Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики (ЦКЕМИ НИУ ВШЭ) Василий Кашин заявил о преимуществах Китая от конфликта России и Запада на Украине.