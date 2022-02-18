Рогозин сравнил постпреда США при ООН с Гитлером и Наполеоном

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о «вторжении» России в Восточную Европу. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, аргументируя российские планы по «нападению» на Украину, в интервью CNN заявила о том, что Россия «вторгалась в другие части Восточной Европы», не уточнив при этом, о каких регионах идет речь.

По словам Рогозина, когда Россия хотела восстановить в Европе мир и порядок, она вторгалась не только в Восточную Европу, но и доходила до Парижа и Берлина. «Это очень тревожило Наполеона и Гитлера. Можем понять и Вашу обеспокоенность», — написал глава «Роскосмоса».

Ранее Рогозин прокомментировал заявления американских официальных лиц и сообщения западных СМИ о скором вторжении России на Украину. По его словам, англосаксонская истерия вокруг Украины войдет в учебники.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тыс. солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.