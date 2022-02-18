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В парламенте Крыма заявили о готовности к масштабному сотрудничеству с Белоруссией

Глава парламента Крыма Константинов заявил о готовности к сотрудничеству с Белоруссией

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Крым готов к масштабному сотрудничеству с Белоруссией и обмену делегациями. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА «Новости».

По его словам, происходящие сейчас в мире геополитические события подтверждают, что жители Крыма поступили правильно в 2014 году, решив воссоединиться с Россией, в противном случае события развивались бы крайне драматично.

Вместе с тем Константинов назвал годовщину «Крымской весны» праздником рождения российского Крыма и началом новой жизни.

«Если в восьмую годовщину «Крымской весны» к нам приедет президент Белоруссии, мы, конечно, с большим уважением и интересом отнесемся к этому событию», — сказал парламентарий.

Он выразил мнение, что белорусский лидер в отличие от бывшего президента Украины Виктора Януковича продемонстрировал, как следует себя вести главе государства в сложный для страны период.

Ранее сообщалось, что глава «Белорусов Крыма» Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на полуостров по случаю годовщины «Крымской весны».

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Отношения России и Белоруссии
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