В парламенте Крыма заявили о готовности к масштабному сотрудничеству с Белоруссией

Крым готов к масштабному сотрудничеству с Белоруссией и обмену делегациями. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА «Новости».

По его словам, происходящие сейчас в мире геополитические события подтверждают, что жители Крыма поступили правильно в 2014 году, решив воссоединиться с Россией, в противном случае события развивались бы крайне драматично.

Вместе с тем Константинов назвал годовщину «Крымской весны» праздником рождения российского Крыма и началом новой жизни.

«Если в восьмую годовщину «Крымской весны» к нам приедет президент Белоруссии, мы, конечно, с большим уважением и интересом отнесемся к этому событию», — сказал парламентарий.

Он выразил мнение, что белорусский лидер в отличие от бывшего президента Украины Виктора Януковича продемонстрировал, как следует себя вести главе государства в сложный для страны период.

Ранее сообщалось, что глава «Белорусов Крыма» Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на полуостров по случаю годовщины «Крымской весны».