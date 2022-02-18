В Европе ожидают прибытия миллиона украинских беженцев в случае «нападения» России

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас заявил, что в случае эскалации конфликта на Украине в Европу могут прибыть более миллиона беженцев. Об этом он рассказал в интервью изданию Welt.

«Согласно оценкам, могут прибыть от 20 тыс. до более одного миллиона беженцев», - сказал он. По словам политика, в настоящее время Еврокомиссия готовится к различным сценариям, составляются планы действия на случай чрезвычайных ситуаций, основана соответствующая целевая группа.

Ранее американская газета Politico написала, что Россия может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля. Журналисты объясняют выбор 20 февраля в качестве даты «нападения» тем, что именно в этот период будут завершены «крупнейшие военные учения со времен холодной войны». Речь идет о совместных маневрах Белоруссии и России «Союзная решимость — 2022».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация с эскалацией на Украине развивается не в России, а в головах на Западе, поэтому обращаться за вопросами нужно туда.

Москва неоднократно отрицала все обвинения в подготовке «вторжения» на Украину. Российские власти подчеркивают, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело.