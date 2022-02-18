На Украине заявили, что у Путина появился «пистолет с крючком»

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что после обострения на Донбассе, произошедшего 17 февраля, шансы на полномасштабное «вторжение» России сократились. Об этом политик заявил в эфире ток-шоу «Право на владу».

При этом Климкин не исключает, что провокации со стороны Москвы в дальнейшем могут участиться.

Президент РФ Владимир Путин, по словам Климкина, никогда не станет действовать предсказуемо. Как подчеркнул экс-глава министерства, когда российский лидер запланирует «масштабную операцию», то обязательно «скроет это».

Другой «провокацией» Кремля Климкин считает обращение Госдумы касательно признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Он [Путин] хотел показать, что он лучший миротворец — «видите, есть еще хуже сегодня в России, а я вроде бы на этом фоне держу позицию». И теперь его то [президент Франции Эммануэль] Макрон просит, то [канцлер Германии Олаф] Шольц — как-то по-человечески себя вести. А во-вторых, Дума дала Путину пистолет с крючком и он на этот крючок может нажать», — сказал Климкин.

Еще Климкин допустил, что минские соглашения никогда не получится выполнить из-за невозможности проводить выборы среди людей с российскими паспортами.

Ранее в ЛНР рассказали о планах обороны от Украины.

Также в Евросоюзе призвали срочно остановить боевые действия в Донбассе.