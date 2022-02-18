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Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Путиным

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Shamil Zhumatov/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел из Минска в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого»

Переговоры Путина и Лукашенко состоятся 18 февраля в Москве. Стороны обсудят вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, а также актуальные проблемы европейской безопасности.

Последний раз Путин и Лукашенко встречались 29 декабря прошлого года. Тогда были подняты темы союзного государства, совместных военных учений, а также подведены итоги саммита лидеров СНГ.

12 февраля президенты провели телефонные переговоры. Стороны обсудили ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, а также вопросы дальнейшего развития сотрудничества между странами.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что останется на своем посту до тех пор, пока страны Запада «не снимут Белоруссию с мушки прицела». Он также вновь пообещал действовать в тандеме с Москвой и признать ДНР и ЛНР, если независимость республик признают в России, и сообщил, что российские С-400 могут остаться под Минском.

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