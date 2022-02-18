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Глава МИД Германии оценила отказ России участвовать в Мюнхенской конференции

Бербок: сожалеем, что российской делегации не будет в Мюнхене

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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с сожалением восприняла отказ России от участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Reuters.

«Сегодня я еду в Мюнхен, чтобы обсудить, как мы можем противопоставить логике угроз насилия и военной эскалации логику диалога. Особенно в нынешней чрезвычайно угрожающей ситуации было бы так важно встретиться с российскими представителями в Мюнхене. Это потеря, что Россия не использует эту возможность», — заявила Бербок.

Мюнхенская конференция намечена на 18-20 февраля и пройдет впервые за два года в очном формате.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что официальные российские лица не примут участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Она отметила, что в последние годы Мюнхенская конференция с ее «инклюзивностью и объективностью» все больше трансформируется в «трансатлантический форум».

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