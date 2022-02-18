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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Блинкен согласился на предложенные Лавровым даты встречи

Госсекретарь США Блинкен принял предложения Лаврова по точным датам встречи

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Alex Brandon/AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял предложения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по точным датам встречи. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила корреспондент CNN Дженнифер Ханслер со ссылкой на представителя Госдепа Неда Прайса.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен принял приглашение о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на следующей неделе при условии, что вторжения на Украину не будет. <...> Российская сторона предложила конкретные даты для проведения встречи и мы их принимаем», — сказал Прайс.

Представитель Госдепа добавил, что если «Россия вторгнется на Украину», то это продемонстрирует отсутствие у РФ настроя на дипломатию.

«Если они все же вторгнутся [на Украину] в ближайшие дни, то это будет означать, что они никогда не воспринимали дипломатию всерьез», — заключил Прайс.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее Лавров заявил, что ситуация с эскалацией на Украине развивается не в России, а в головах на Западе, поэтому обращаться за вопросами нужно туда.

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