Замглавы МИД России процитировал стихи украинскому коллеге в Совбезе ООН

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица в ходе заседания Совета Безопасности ООН перешел на русский язык и зачитал отрывок из стихотворения Евгения Евтушенко, в ответ на это заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин процитировал стихи Николая Заболоцкого, сообщает РИА «Новости».

Во время своего выступления Кислица процитировал стихи Евтушенко «Наследники Сталина».

«Пусть мне говорят: «Успокойся...» — спокойным я быть не сумею. // Покуда наследники Сталина живы еще на земле, // Мне будет казаться, что Сталин — еще в мавзолее», — зачитал он отрывок на русском языке.

В свою очередь Вершинин ответил на это цитированием стихотворения Заболоцкого «Некрасивая девочка».

«А если это так, то что есть красота // И почему ее обожествляют люди? // Сосуд она, в котором пустота // Или огонь, мерцающий в сосуде?» - продекламировал замглавы МИД РФ, добавив, что любит, когда политические послания облекаются в стихи.

Вершинин также сравнил с красоту с мудростью.

«Надо, чтобы у нас была мудрость, надо, чтобы мы принимали мудрые решения. Я за это – в том, что касается и урегулирования на востоке Украины на основе минского комплекса мер», — заключил он.

В четверг в стенах СБ ООН состоялось заседание, посвященное проблеме выполнения минских соглашений. Российская сторона указала на то, что за семь лет Украины не выполнила ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских договоренностей.