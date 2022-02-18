Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Буянова заявила, что у фигуристки Валиевой украли Олимпиаду 03:01
Замглавы МИД России процитировал стихи украинскому коллеге в Совбезе ООН 02:58
Блинкен поблагодарил Польшу за помощь американцам, уезжающим с Украины 02:49
Заявки на прокачку газа через Украину выросли 02:45
Врач назвала заболевание, которое может стереть память иммунной системы 02:39
Еще одна украинская спортсменка сдала положительный допинг-тест на ОИ 02:37
ЕС призвали срочно остановить боевые действия в Донбассе 02:36
Фрэнсис Коппола осудил ситуацию в Голливуде 02:20
Замглавы МИД Вершинин объяснил украинскому постпреду в ООН, почему Россия наследует... 02:18
В WADA считают доказательства невиновности Валиевой не подтвержденными 02:17

ООН получила от России документальные свидетельства преступлений Украины в Донбассе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что получил от представительства России документальные свидетельства преступлений Украины против мирного населения в Донбассе, сообщает «Интерфакс».

«Российская Федерация направила генеральному секретарю письмо по этому вопросу <...>, и они попросили нас распространить его в Совете Безопасности, что мы и делаем. У нас нет возможности проверить это так или иначе», — заявил Дюжаррик.

Он отметил, что генсек Антониу Гуттериш надеется на дипломатический исход конфликта.

«Генеральный секретарь продолжает надеяться и думать, что <...> этого конфликта не произойдет. Его послание заключается в усилении дипломатии, снижении напряженности, деэскалации, и это послание он будет продолжать передавать», — заявил Дюжаррик.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин объяснил украинскому постпреду в ООН, почему Россия наследует СССР.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть