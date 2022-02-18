ООН получила от России документальные свидетельства преступлений Украины в Донбассе

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что получил от представительства России документальные свидетельства преступлений Украины против мирного населения в Донбассе, сообщает «Интерфакс».

«Российская Федерация направила генеральному секретарю письмо по этому вопросу <...>, и они попросили нас распространить его в Совете Безопасности, что мы и делаем. У нас нет возможности проверить это так или иначе», — заявил Дюжаррик.

Он отметил, что генсек Антониу Гуттериш надеется на дипломатический исход конфликта.

«Генеральный секретарь продолжает надеяться и думать, что <...> этого конфликта не произойдет. Его послание заключается в усилении дипломатии, снижении напряженности, деэскалации, и это послание он будет продолжать передавать», — заявил Дюжаррик.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин объяснил украинскому постпреду в ООН, почему Россия наследует СССР.