Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Буянова заявила, что у фигуристки Валиевой украли Олимпиаду 03:01
Замглавы МИД России процитировал стихи украинскому коллеге в Совбезе ООН 02:58
ООН получила от России документальные свидетельства преступлений Украины в Донбассе 02:50
Блинкен поблагодарил Польшу за помощь американцам, уезжающим с Украины 02:49
Заявки на прокачку газа через Украину выросли 02:45
Врач назвала заболевание, которое может стереть память иммунной системы 02:39
Еще одна украинская спортсменка сдала положительный допинг-тест на ОИ 02:37
ЕС призвали срочно остановить боевые действия в Донбассе 02:36
Фрэнсис Коппола осудил ситуацию в Голливуде 02:20
В WADA считают доказательства невиновности Валиевой не подтвержденными 02:17

Замглавы МИД Вершинин объяснил украинскому постпреду в ООН, почему Россия наследует СССР

Вершинин: в ООН, мы имеем дело не с Украиной, а с УССР

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Замглавы МИД России Сергей Вершинин объяснил постпреду Украины в ООН, почему Россия наследует место СССР в Совете Безопасности организации, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что подобные спекуляции рассчитаны на «неискушенную далекую от знания международного права аудиторию».

«Рассуждать о том, проходила ли Россия заново процедуру вступления в ООН <...> Наверное, можно поставить вопрос о том, проходила ли сама Украина это? Или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой», — заявил Вершинин.

Он уточнил, что Россия, в отличие от Украины, является полноправным государством-продолжателем Советского Союза.

«Речь, по сути дела, идет лишь об изменении названия государства. А Украина как раз стала государством-преемницей, то есть, является новым государственным образованием», — пояснил Вершинин.

Ранее украинский постпред в ООН Сергей Кислица заявил, что «в глаза не видел» решение о принятии России в Совет Безопасности.

Россия заняла место Советского Союза в Совете Безопасности ООН как государство-продолжатель СССР 24 декабря 1991 года. Тогда президент России Борис Ельцин направил письмо-уведомление генеральному секретарю ООН Хавьеру Пересу де Куэльяру о продолжении членства в ООН и сохранении за Россией всех обязательств и ответственности в рамках ООН. На данный момент, с февраля 2022 года, Россия является председателем СБ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть