Замглавы МИД Вершинин объяснил украинскому постпреду в ООН, почему Россия наследует СССР

Замглавы МИД России Сергей Вершинин объяснил постпреду Украины в ООН, почему Россия наследует место СССР в Совете Безопасности организации, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что подобные спекуляции рассчитаны на «неискушенную далекую от знания международного права аудиторию».

«Рассуждать о том, проходила ли Россия заново процедуру вступления в ООН <...> Наверное, можно поставить вопрос о том, проходила ли сама Украина это? Или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой», — заявил Вершинин.

Он уточнил, что Россия, в отличие от Украины, является полноправным государством-продолжателем Советского Союза.

«Речь, по сути дела, идет лишь об изменении названия государства. А Украина как раз стала государством-преемницей, то есть, является новым государственным образованием», — пояснил Вершинин.

Ранее украинский постпред в ООН Сергей Кислица заявил, что «в глаза не видел» решение о принятии России в Совет Безопасности.

Россия заняла место Советского Союза в Совете Безопасности ООН как государство-продолжатель СССР 24 декабря 1991 года. Тогда президент России Борис Ельцин направил письмо-уведомление генеральному секретарю ООН Хавьеру Пересу де Куэльяру о продолжении членства в ООН и сохранении за Россией всех обязательств и ответственности в рамках ООН. На данный момент, с февраля 2022 года, Россия является председателем СБ.