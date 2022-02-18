Шесть европейских стран призвали Москву не признавать ДНР и ЛНР

Шесть европейских стран призвали Россию не признавать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). По информации ТАСС, соответствующее заявление представил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.

Документ подписали Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Албания и Норвегия.

«Мы предупреждаем, что такой шаг приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и напрямую нарушит дух и букву Минских соглашений», — заявил постпред Франции.

Глава МИД Франции Жак-Ив Дриан ранее заявил, что страна будет расценивать признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР как акт «невооруженной агрессии».

15 февраля депутаты Госдумы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался.

Также МИД Британии заявил, что президент России Владимир Путин «должен отвергнуть» предложение ГД о признании ДНР и ЛНР.