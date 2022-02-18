На Украине призвали не откладывать решение проблем с Россией

Украина не желает урегулировать существующие проблемы в отношениях с Россией. Об этом в эфире канала «Перший Козацький» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

«На какое-то решение надо выходить, и чем больше Украина будет тянуть, на самом деле, тем более болезненным для Украины это решение будет», — сказал эксперт.

Белашко подчеркнул, что позиция киевских властей создает для международных партнеров все больше издержек. Помимо этого, страдает также и само население Украины, которому текущая ситуация «влетает в копеечку», так как никакие крупные инвестиционные проекты не реализовываются и не будут реализовываться.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что нагнетание угрозы «российского вторжения» со стороны стран Запада носит характер «экономической диверсии».