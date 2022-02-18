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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Британский колумнист Bloomberg оскорбил Германию

Bloomberg: Германия — слабое звено Запада

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Jan Woitas/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Колумнист агентства Bloomberg из Великобритании Макс Гастингс в своей публикации назвал Германию «слабым звеном» среди Запада в связи с ее независимой позицией.

Гастингс назвал запоздалым заявление канцлера Германии Олафа Шольца об остановке газопровода «Северный поток — 2» в случае эскалации конфликта на Украине, и объяснил это якобы «зависимостью» Германии от Москвы. Также Гастинг пустился в исторические рассуждения, заявив, что предшественник Германии — Пруссия — была самым агрессивным государством Европы.

«Тем не менее сегодня Германия, наследница Пруссии, является слабым звеном, которое препятствует любым попыткам укрепить оборону и безопасность Европы», — пишет Гастингс.

Он также обвинил европейских членов НАТО в попытке переложить на Соединенные Штаты ответственность по укреплению обороноспособности.

Ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили укрепление восточного фланга НАТО в свете кризиса вокруг Украины.

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