Генсек ООН уверен, что войны на Украине не будет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш считает, что войны на Украине не будет. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает РИА «Новости».

По его словам, конфликт станет катастрофой.

Однако есть поводы для оптимизма, указал Дюжаррик, так как ни одна из сторон «не захлопнула двери» для возможного дипломатического разрешения ситуации. Так, с одной стороны, наблюдается эскалация риторики и рост напряжения, а с другой — «очень активная дипломатия на разных уровнях», отметил представитель генсека ООН.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что напряженность вокруг Украины впервые достигла максимума с 2014 года из-за звучащих повсюду спекуляций и обвинений в связи с возможным военным конфликтом.

Ранее в западных СМИ несколько раз озвучивали конкретные даты начала «полномасштабного вторжения» России на Украину, несмотря на

заверения Москвы, что нет никаких планов о «нападении». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западные СМИ огласить график российских «вторжений» на Украину.