В ЛНР сообщили, что Киев пригласил в подконтрольную ему часть Донбасса иностранные СМИ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала прибытие в подконтрольную Киеву часть Донбасса иностранных СМИ. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

По словам представителя Народной милиции Иван Филипоненко, прибывшие репортеры призваны «в нужном свете» поддержать наступательную операцию украинских силовиков.

«17 февраля в сопровождении офицеров... в районы населенных пунктов Станица Луганская, Счастья и Крымская прибыли представители западных СМИ, в том числе американских телеканалов CNN, NBC, а также румынского телеканала Antenna TV», — сказал Филипоненко.

В самопровозглашенных ЛНР и ДНР утром в 17 февраля сообщили о сильном обострении обстановки на линии соприкосновения. Представители республик заявили, что Украина предпринимает попытки эскалации конфликта. Данные о пострадавших уточняются. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».