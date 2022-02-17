В МИДе прокомментировали высылку американского дипломата Гормана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отъезд из России заместителя посла США в России Барта Гормана. Ее заявление опубликовано на сайте дипведомства.

«Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника», — подчеркнула она.

Захарова уточнила, что в Госдепартаменте демонстративно проигнорировали обращение Москвы с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда «сменщика», однако российскому дипломату пришлось уехать без замены, что усугубило и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве, который образовался из-за развязанной американцами «визовой войны».

Она напомнила, что американская сторона инициировала в сентябре 2021 года «обмен выдворениями», когда потребовала отъезда 55 российских дипломатов. Россия же неоднократно и на разных уровнях предлагала американской стороне прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств обеих стран и обнулить все вводившиеся в последние годы ограничения, однако эти попытки были отвергнуты США.

«К сожалению, в понимании Администрации США нормализация двусторонних отношений – это улица с односторонним движением, когда обеспечиваются только американские интересы, а все остальное игнорируется», — указала представитель МИДа, добавив, что Россия не намерена мириться с таким дискриминационным подходом.