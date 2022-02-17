Зеленский рассказал, как связано признание Россией ДНР и ЛНР и вступление Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству «РБК-Украина», что с помощью вопроса признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Россия повышает ставки в переговорах о невступлении Украины в НАТО.

«Я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ним ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что признание ДНР и ЛНР станет «односторонним выходом» из минских соглашений.

15 февраля депутаты Госдумы рассмотрели два проекта обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании республик Донбасса: один подготовила КПРФ, а другой — «Единая Россия». Признание ДНР и ЛНР, считают авторы обращений, позволит защитить население от внешних угроз и пресечь «геноцид по отношению к жителям республик». Также депутаты сочли признание возможностью «положить начало процессу международного признания обоих государств».