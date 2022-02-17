Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Тарасова объяснила, почему Валиева не примет участие в показательных выступлениях 20:49
В России могут запретить продажу алкоголя людям младше 21 года 20:49
Фигуристка Валиева не примет участие в показательных выступлениях на ОИ-2022 20:43
Байден «сбежал» от журналистов после своей речи об Украине 20:31
Первый эшелон с российскими военными вернулся домой после учений в Крыму 20:27
Минобороны Британии опубликовало карту «вторжения Путина» на Украину 20:13
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети 20:09
Трюдо обвинил канадскую оппозицию в финансовом подогреве из-за рубежа 19:57
Песков прокомментировал слова Байдена о новом сроке «нападения» РФ на Украину 19:54
Винер-Усманова о прокате Валиевой: какое счастье, что я этого не видела, это ужас 19:53

Зеленский рассказал, как связано признание Россией ДНР и ЛНР и вступление Украины в НАТО

Зеленский: вопросом признания ДНР и ЛНР Россия повышает ставки

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству «РБК-Украина», что с помощью вопроса признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Россия повышает ставки в переговорах о невступлении Украины в НАТО.

«Я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ним ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что признание ДНР и ЛНР станет «односторонним выходом» из минских соглашений.

15 февраля депутаты Госдумы рассмотрели два проекта обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании республик Донбасса: один подготовила КПРФ, а другой — «Единая Россия». Признание ДНР и ЛНР, считают авторы обращений, позволит защитить население от внешних угроз и пресечь «геноцид по отношению к жителям республик». Также депутаты сочли признание возможностью «положить начало процессу международного признания обоих государств».

Все новости на тему:
Кризис на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть