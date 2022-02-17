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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский назвал прямые переговоры с ДНР и ЛНР бессмысленными

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском, так как они ничего не решают, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью »РБК-Украина» .

«Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу.... Вот это они решают», — сказал Зеленский.

В самопровозглашенных ЛНР и ДНР утром 17 февраля сообщили о сильном обострении обстановки на линии соприкосновения. Представители республик заявили, что Украина предпринимает попытки эскалации конфликта. Данные о пострадавших уточняются. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министры обороны стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе обсудили инициативу Госдумы признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По итогу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признание РФ ДНР и ЛНР нарушит суверенитет Украины и «Минск-2».

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