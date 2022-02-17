Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
WSJ: Саудовская Аравия отклонила просьбу США об увеличении добычи нефти 19:18
Киеву предложили новый план «возвращения» Крыма 18:56
Кулеба объявил о начале работы нового формата Украины, Великобритании и Польши 18:54
Игорь Бочкин рассказал, как едва не погиб из-за тромба 18:49
Фигуристка Трусова прокомментировала свои слова о завершении карьеры 18:45
Путин объяснил важность послания Федеральному собранию 18:42
В ООН считают, что напряженность вокруг Украины впервые достигла максимума... 18:39
Рэперам предложили представлять Украину на «Евровидении» вместо Алины Паш 18:39
Российская фигуристка Трусова отказывалась идти на церемонию награждения... 18:33
Токаев анонсировал заявление по поводу президентского срока 18:30

Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины от России и США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «РБК-Украина».

«НАТО — единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние — годы и месяцы, особенно, если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО», — отметил президент.

По его словам, в нынешней ситуации, когда страна защищает себя сама, «это единственная альтернатива».

Документ с закрепленными гарантиями для Украины, как уточнил Зеленский, должен быть подписан Россией и США.

«Коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор», — отметил украинский президент.

Ранее в НАТО заявили о готовности России к «вторжению» на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть