Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины от России и США

Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «РБК-Украина».

«НАТО — единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние — годы и месяцы, особенно, если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО», — отметил президент.

По его словам, в нынешней ситуации, когда страна защищает себя сама, «это единственная альтернатива».

Документ с закрепленными гарантиями для Украины, как уточнил Зеленский, должен быть подписан Россией и США.

«Коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор», — отметил украинский президент.

Ранее в НАТО заявили о готовности России к «вторжению» на Украину.