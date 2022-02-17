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Трюдо обвинил канадскую оппозицию в финансовом подогреве из-за рубежа

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Jacquelyn Martin/AP

Премьер-министр страны Джастин Трюдо обвинил протестующих дальнобойщиков в том, что они получают иностранное финансирование. Об этом он сообщил на дебатах в парламенте страны, обосновывая необходимость применения закона о введении «чрезвычайной ситуации».

Говоря о необходимости немедленного прекращения блокады границы, премьер-министр указал на то, что протестующие поддерживаются из-за рубежа.

«Эти нелегальные блокировки движения активно подогреваются людьми из Соединенных Штатов и других стран мира. Как минимум половина финансирования протестующих приходит из США», — заявил Трюдо.

При этом, отвечая на требования консерваторов предоставить доказательства зарубежных связей дальнобойщиков, глава правительства уклонился от вопроса, лишь сказав, что сейчас требуется немедленное вмешательство и что фундаментальные права будут соблюдаться несмотря на режим чрезвычайной ситуации.

Помимо правящей Либеральной партии, инициативу премьер-министра поддержала и левоцентристская Новая демократическая партия. Лидер оппозиции Кэндис Берген сообщила, что блокировки должны прекратиться, однако консерваторы не поддержат чрезвычайные меры, которые по их мнению связаны с нежеланием правительства прислушиваться к мнению различных групп населения. Партия «Канадский блок» также критично отнеслась к позиции премьер-министра, указав на то, что внедрение экстренных мер может негативно сказаться на правах франкоязычного населения страны.

В Канаде продолжаются массовые протесты водителей грузовиков. Они недовольны введенными 15 января антиковидными ограничениями, и теперь выступают за их отмену. Согласно правилам, невакцинированным людям, въезжающим на территорию Канады вне зависимости от гражданства, необходимо пройти двухнедельный карантин, прежде чем они могут свободно перемещаться. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство Канады применит ранее никогда не использовавшийся закон о введении режима «чрезвычайной ситуации».

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