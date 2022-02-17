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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден не читал ответ России на предложения США по безопасности

Байден еще не ознакомился с ответом России на предложения США по безопасности

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Andrew Harnik/AP

Президент США Джо Байден заявил, что еще не ознакомился с ответом России на американские предложения по безопасности, передает ТАСС.

«Я еще не читал, не могу пока комментировать», — ответил он.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон не пойдет на компромиссы по основным принципам.

1 февраля официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс подтвердил получение от России ответа на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности и украинской проблеме. Он подчеркнул, что Вашингтон остается полностью привержен диалогу для решения вопросов безопасности и продолжит тесно координироваться со своими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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